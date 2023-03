Fibra Iliad: tutto chiaro e tondo a 19,99€ al mese

La Fibra Chiara e Tonda di Iliad è forse la promozione per avere internet a casa più chiara e trasparente che ci sia. Questo perché il prezzo è bloccato e non ci sono vincoli. Inoltre, il prezzo mensile non ha sorprese.

Fibra Iliad: i dettagli

La tariffa in questione offre internet senza limiti rigorosamente in FTTH fino a 5 Gigabit al secondo in download e 700 Mbps in upload ed il Modem iliadbox con Wi-Fi 6 incluso gratuitamente in comodato d’uso. Oltre alla navigazione illimitata ci sono anche le chiamate senza limiti verso tutti in Italia e verso più di 60 destinazioni internazionali. Tutto questo per appena 19,99 euro ogni mese per i già clienti Iliad o per i nuovi che scelgono una promo da 9,99 euro. Oltre alla promozione mobile compatibile è necessario disporre del pagamento automatico del proprio canone.

La prestazioni di velocità variano a seconda della tecnologia disponibile. Con copertura EPON la navigazione in download è di 5 Gigabit complessivi al secondo e quella in upload è di 700 Mbps, mentre, dove è disponibile solo la comune GPON le caratteristiche tecniche per quanto concerne la velocità sono pari ad 1 Gigabit al secondo in download e 300 Mbps in upload.

Il prezzo inferiore ai 20 euro al mese è bloccato per sempre e non ci sono costi extra. Per i non clienti mobili, il canone è disponibile a 24,99€ mensili.

A differenza del mobile, per i clienti fissi di Iliad è disponibile l’app iliadbox connect che permette di gestire senza problemi il Modem e tutti i device connessi.

Costi ed altro

Questa tariffa che abbiamo visto oggi è attivabile ONLINE con un contributo iniziale di 39,99 euro una tantum.

