Fibra Iliad super veloce con Wi-Fi 7 in sconto di 4€ al mese

La fibra Iliad, eletta anche quest’anno come la rete più veloce d’Italia dalla società indipendente nPerf, è in sconto di 4 euro al mese per tutti gli utenti mobile Iliad con un’offerta da 9,99 euro o 11,99 euro al mese e pagamento automatico attivo. Grazie alla promozone in corso, dunque, il prezzo passa da 25,99 euro a 21,99 euro al mese, per sempre.

Uno dei segreti della velocità della fibra Iliad è la tecnologia Wi-Fi 7, l’ultima generazione dello standard di trasferimento dati wireless. Tale tecnologia, integrata nel modem iliadbox, rende la connessione non solo più veloce ma anche più stabile, trasformandola dunque nella scelta ideale per le coppie e le famiglie che sono solite collegare alla rete Internet di casa numerosi dispositivi in contemporanea.

La fibra Iliad con tecnologia Wi-Fi 7 è in offerta

Il prezzo della fibra Iliad con Wi-Fi 7 è pari a 25,99 euro al mese. In queste settimane, però, per tutti i clienti che hanno o attiveranno un’offerta mobile Iliad da almeno 9,99 euro al mese, con il servizio di pagamento automatico, è disponibile uno sconto di 4 euro al mese, che porta così il prezzo a 21,99 euro al mese, per un risparmio di 48 euro in un anno.

Volendo entrare più nel dettaglio delle prestazioni della connessione in fibra di Iliad, sappiamo che nelle aree coperte dalla tecnologia FTTH EPON si raggiunge una velocità in download fino a 5 Gigabit/s e fino a 700 Mbit/s in upload. A questo proposito, la compagnia francese chiarisce che la velocità di download è suddivisa tra Wi-Fi e porte ethernet: fino a 1 Gigabit/s in Wi-Fi, fino a 1 Gigabit/s su due porte ethernet e fino a 2,5 Gigabit/s su una porta ethernet.

Quella di Iliad è anche la prima offerta fibra in Italia che include un router – iliadbox – dotato della nuova tecnologia Wi-Fi 7. Con il modem di Iliad che integra la nuova tecnologia si possono svolgere tutta una serie di attività contemporaneamente senza interruzioni, tra cui guardare la propria serie tv preferita in streaming, scaricare file, lavorare in smart working e giocare online.