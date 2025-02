Fibra Iliad a meno di 22€ con TOP 250: ultimi giorni per approfittarne

Fino al 6 marzo è possibile attivare la nuova offerta 5G Iliad TOP 250 a 9,99 euro, una delle migliori – se non la migliore – proposta della compagnia telefonica francese per quanto riguarda la navigazione in 5G. Tra le altre cose, questa offerta è compatibile anche con la promozione sulla fibra Iliad.

Quest’ultima prevede uno sconto di 4 euro al mese sul prezzo della fibra, che passa così da 25,99 euro a 21,99 euro, per tutti gli utenti che hanno un’offerta mobile da almeno 9,99 euro al mese e l’opzione pagamento automatico attiva. Di conseguenza, sono anche gli ultimi giorni per avere la fibra Iliad a meno di 22 euro abbinata ad una delle migliori offerte 5G di sempre dell’operatore francese.

Le caratteristiche chiave della fibra di Iliad

Anche quest’anno la fibra Iliad ha ricevuto la certificazione di rete fissa FTTH più veloce d’Italia sia in termini di download che di upload e latenza da parte di nPerf, società specializzata nel misurare le performance delle connessioni fisse e mobili. La compagnia francese ha vinto con una velocità media di 580,87 Mb/s in download, 381,56 Mb/s in upload e una latenza media di 13,70 ms.

Un contributo determinante per raggiungere tali prestazioni arriva dal nuovo iliadbox che integra la tecnologia Wi-Fi 7: nel panorama italiano, quella di Iliad è la prima offerta fibra a includere un router di questo tipo. Grazie all’ultima generazione dello standard di trasferimento dati wireless, è possibile beneficiare non solo di velocità superiori ma anche di una maggiore stabilità.

Inclusi nell’offerta ci sono poi minuti illimitati in Italia e verso più di 60 Paesi all’estero. Tra questi figurano Cina, Brasile, Corea del Sud, Perù, Regno Unito, Svizzera, Australia, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Canada, India e Taiwan, oltre naturalmente a tutti i Paesi appartenenti all’Unione europea.

Infine, come da tradizione Iliad, è un’offerta che non subirà rimodulazioni nel corso del tempo, a differenza di quanto avviene invece con altri operatori.