Fibra FTTH nel 2022: come scoprire se il tuo comune sarà coperto

Continua in tutta Italia la diffusione della Fibra Ottica FTTH. Questa particolare tecnologia permette una navigazione ultra veloce con picchi da 1 Gigabit al secondo sia in download che in upload. Ovviamente il processo di copertura su tutto il territorio italiano è abbastanza lungo. Nonostante già 3.230 Comuni siano stati raggiunti e altri 1.845 siano stati collaudati con esito positivo, ci sono ancora tante amministrazioni che mancano all'appello. I cantieri, attualmente aperti e operativi, sono 5.366 il cui numero si prevede crescerà ancora nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Vediamo allora come scoprire se il proprio Comune sarà coperto dalla Fibra Ottica FTTH e quando potenzialmente vedrà la luce.

3 modi per verificare se e quando un comune sarà raggiunto dalla Fibra FTTH

Verificare se e quando un Comune sarà raggiunto dalla Fibra Ottica FTTH è molto facile. Esistono 3 modi, tutti differenti, che vi permetteranno di monitorare la situazione ogni qualvolta vogliate avere degli aggiornamenti in merito.

Per prima cosa, dovrete collegarvi alla sezione dedicata sul sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico. Qui vi basterà selezionare la vostra Regione, poi il vostro Comune e, infine, il vostro indirizzo. Avviando la ricerca troverete tutte le informazioni necessarie a capire se e quando arriverà anche da voi la Fibra Ottica FTTH. In prima battuta potremo identificare l'area del nostro Comune:

area nera : se due operatori differenti hanno attive almeno due reti ultra broadband;

: se due operatori differenti hanno attive almeno due reti ultra broadband; area grigia : laddove un operatore ha già attiva o ha in programma di sviluppare una rete ultra broadband;

: laddove un operatore ha già attiva o ha in programma di sviluppare una rete ultra broadband; area bianca: quelle zone che non sono raggiunte dalla rete ultra broadband. Qui solitamente sta lavorando Open Fiber.

Inoltre, potremo anche capire se è già in opera un intervento per la Fibra Ottica FTTH, o se ancora tutto tace.

Possiamo anche renderci conto dello stato dei lavori sfruttando il secondo modo disponibile. Ovvero accedendo a una mappa dell'Italia, realizzata appositamente dal Ministero dello Sviluppo Economico. Questo tool ci permette di capire, a seconda del colore, quali sono le zone completate e in quali invece si devono ancora iniziare i lavori.

Infine, l'ultima possibilità che abbiamo ci è concessa dal Governo che fornisce una mappa dettagliata e ancora più precisa. In alto a sinistra, inserendo l'indirizzo o il comune che vogliamo controllare, potremo accedere a un grafico temporale che indica le informazioni relative sia della Fibra FTTH che di quella wireless. Inoltre, i colori sulla mappa ci permetteranno di capire lo stato dei lavori.