Fibra FTTH e FWA in arrivo in più di 300 comuni: ecco quali sono

Siete ancora in attesa della fibra ottica? Avete notato che in commercio ci sono sempre più offerte, come TIM Magnifica da 10Gbps, ma da voi finora non è giunta neanche l’offerta più semplice per FTTH e FWA? Ebbene, prestate attenzione, perché finalmente Open Fiber ha annunciato che sono in arrivo in oltre 300 nuovi comuni italiani.

Fibra FTTH e FWA in oltre 300 comuni: la lista completa

Senza ulteriori indugi, data la lunghezza dell’elenco, vi riportiamo di seguito tutti i 180 comuni italiani che, secondo Fibra.Click, otterranno a breve l’accesso alla fibra FTTH.

Ailoche (Biella)

Airuno (Lecco)

Albano Laziale (Roma)

Albiano (Trento)

Albignasego (Padova)

Alcamo (Trapani)

Alpago (Belluno)

Altopiano della Vigolana (Trento)

Aquilonia (Avellino)

Ardore (Reggio di Calabria)

Arquà Polesine (Rovigo)

Austis (Nuoro)

Azzanello (Cremona)

Barbania (Torino)

Barberino Tavarnelle (Firenze)

Barzanò (Lecco)

Besenello (Trento)

Bianzone (Sondrio)

Biella (Biella)

Bleggio Superiore (Trento)

Borgo Lares (Trento)

Bormio (Sondrio)

Boschi Sant’Anna (Verona)

Bosco Chiesanuova (Verona)

Campagna Lupia (Venezia)

Capua (Caserta)

Carife (Avellino)

Carlino (Udine)

Carmagnola (Torino)

Carugo (Como)

Castel del Rio (Bologna)

Castelleone di Suasa (Ancona)

Castelvisconti (Cremona)

Castronuovo di Sant’Andrea (Potenza)

Celano (L’Aquila)

Cellole (Caserta)

Cesara (Verbano-Cusio-Ossola)

Cesinali (Avellino)

Chiusi della Verna (Arezzo)

Ciconio (Torino)

Cles (Trento)

Codigoro (Ferrara)

Colleretto Giacosa (Torino)

Conselice (Ravenna)

Cotignola (Ravenna)

Dello (Brescia)

Empoli (Firenze)

Fagagna (Udine)

Fagnano Alto (L’Aquila)

Foglianise (Benevento)

Forino (Avellino)

Fossò (Venezia)

Frisanco (Pordenone)

Fucecchio (Firenze)

Galati Mamertino (Messina)

Galliavola (Pavia)

Gavi (Alessandria)

Giovinazzo (Bari)

Giuggianello (Lecce)

Giuliano di Roma (Frosinone)

Giussano (Monza e della Brianza)

Imola (Bologna)

Ischia di Castro (Viterbo)

Joppolo (Vibo Valentia)

Lanciano (Chieti)

Lanzo Torinese (Torino)

Lavis (Trento)

Lendinara (Rovigo)

Longiano (Forlì-Cesena)

Lozzo Atestino (Padova)

Lula (Nuoro)

Lunano (Pesaro e Urbino)

Malo (Vicenza)

Marano Lagunare (Udine)

Marciano della Chiana (Arezzo)

Massarosa (Lucca)

Meina (Novara)

Micigliano (Rieti)

Misinto (Monza e della Brianza)

Missaglia (Lecco)

Monte Cremasco (Cremona)

Montegiorgio (Fermo)

Monteiasi (Taranto)

Montelepre (Palermo)

Montemilone (Potenza)

Montorio al Vomano (Teramo)

Nago-Torbole (Trento)

Nocera Umbra (Perugia)

Nogara (Verona)

Nomi (Trento)

Nonantola (Modena)

Norma (Latina)

Noto (Siracusa)

Novafeltria (Rimini)

Novalesa (Torino)

Olgiate Molgora (Lecco)

Opi (L’Aquila)

Ortueri (Nuoro)

Ossimo (Brescia)

Ovaro (Udine)

Pancarana (Pavia)

Panettieri (Cosenza)

Panicale (Perugia)

Pareto (Alessandria)

Partinico (Palermo)

Pentone (Catanzaro)

Pettineo (Messina)

Piadena Drizzona (Cremona)

Piandimeleto (Pesaro e Urbino)

Pieve Torina (Macerata)

Piraino (Messina)

Poggiofiorito (Chieti)

Polaveno (Brescia)

Polesella (Rovigo)

Ponso (Padova)

Poppi (Arezzo)

Porto Recanati (Macerata)

Povoletto (Udine)

Pozzaglia Sabina (Rieti)

Pozzuolo del Friuli (Udine)

Prepotto (Udine)

Proserpio (Como)

Puglianello (Benevento)

Ragalna (Catania)

Ripi (Frosinone)

Rocca di Botte (L’Aquila)

Rocca di Neto (Crotone)

Rocca San Casciano (Forlì-Cesena)

Roccapalumba (Palermo)

Rogeno (Lecco)

Sagliano Micca (Biella)

Salemi (Trapani)

San Donaci (Brindisi)

San Floriano del Collio (Gorizia)

San Marzano di San Giuseppe (Taranto)

San Mauro Marchesato (Crotone)

Sangiano (Varese)

Santa Giustina (Belluno)

Santa Maria la Longa (Udine)

Santa Venerina (Catania)

Sant’Agata li Battiati (Catania)

Sant’Alfio (Catania)

Sarcedo (Vicenza)

Sarconi (Potenza)

Sassocorvaro Auditore (Pesaro e Urbino)

Scheggia e Pascelupo (Perugia)

Senis (Oristano)

Serino (Avellino)

Solaro (Milano)

Solbiate con Cagno (Como)

Solesino (Padova)

Sommo (Pavia)

Spoleto (Perugia)

Stazzema (Lucca)

Stra (Venezia)

Sumirago (Varese)

Suni (Oristano)

Supersano (Lecce)

Taurisano (Lecce)

Tavernerio (Como)

Tradate (Varese)

Tre Ville (Trento)

Trescore Balneario (Bergamo)

Treviglio (Bergamo)

Trevignano Romano (Roma)

Usmate Velate (Monza e della Brianza)

Valdisotto (Sondrio)

Valtopina (Perugia)

Varano de’ Melegari (Parma)

Vasanello (Viterbo)

Verbania (Verbano-Cusio-Ossola)

Vernasca (Piacenza)

Veronella (Verona)

Vescovana (Padova)

Vico Equense (Napoli)

Vighizzolo d’Este (Padova)

Vignone (Verbano-Cusio-Ossola)

Villa Guardia (Como)

Vivaro (Pordenone)

Zinasco (Pavia)

E per quanto riguarda la fibra FWA, ecco l’elenco pubblicato da Open Fiber dei 138 comuni interessati: