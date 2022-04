La fibra di Aruba in offerta a soli 17,69€ e puoi vincere una Ducati

Grazie ad una promo valida ancora per pochissimi giorni, puoi attivare la fibra di Aruba al prezzo eccezionale di 17,69€ al mese per 12 mesi. Con zero costi di attivazione, puoi rescindere quando vuoi.

E non finisce qui: perché se sottoscrivi un nuovo contratto entro il 15 giugno 2022 potrai partecipare all'estrazione che ti permetterà di vincere una Ducati Panigale V2! In palio, per i “meno” fortunati ci sono anche un PC Lenovo e uno smartphone Motorola.

Fibra Aruba in offerta: cosa include la promozione

Al momento dell'attivazione dell'offerta, puoi scegliere il piano che preferisci. Fibra Aruba include la fibra ottica con download fino a 1 GB e upload fino a 300MB, nessun costo di attivazione, opzione di uscita con 20,00€, indirizzo IPV6 statico, assistenza 24 ore su 24 e sconti fino all'80% sui prodotti Aruba.

Con Fibra All-In, in promozione a 19,89€ al mese per 12 mesi, oltre a tutto questo ottieni anche il router WiFi a noleggio e chiamate nazionali illimitate. In entrambi i casi è possibile mettere la fibra in pausa grazie all'opzione “Stop&Go“: questo significa che potrai scegliere di risparmiare su un mese in cui sai che non utilizzeresti la tua connessione.

E, come dicevamo in apertura, qualunque piano deciderai di attivare ti darà il diritto di partecipare al concorso a premi “Vinci una Moto con Fibra Aruba“. Ti basta attivare il contratto entro il 15 giugno 2022 e poi registrare il codice linea a te dedicato sul sito ufficiale entro il 25 luglio 2022. L'estrazione avverrà il 31 luglio.

La fibra ottica Aruba è una grandissima occasione per avere una connessione internet veloce, sicura e che ti permetta di partecipare anche all'estrazione di un premio a dir poco ambito. Prima di procedere, ti raccomandiamo ovviamente di verificare la copertura presso il tuo indirizzo. Dopo, potrai procedere e scegliere il piano più adatto alle tue esigenze. Avrai comunque 30 giorni dalla data di acquisto per procedere al recesso totalmente gratuito.