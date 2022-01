Fibra Aruba: Alternativa ad Iliad a 17,49€

Aruba Fibra è l'offerta più interessante presente al momento sul mercato italiano. Per ora sembra essere la principale concorrente alla Fibra di Iliad in uscita nei prossimi giorni. La promozione che vedremo oggi arriva dunque da quest'azienda, leader nel mercato del web-hosting da molti anni, completamente italiana e viene lanciata per il primo anno a meno di 18 euro al mese.

Fibra Aruba: i dettagli

A differenza della Fibra Iliad, non ancora attivabile, quella di Aruba è a disposizione di qualsiasi cliente che intende sottoscrivere il contratto del provider italiano. L'offerta è molto chiara e trasparente e si basa sostanzialmente nell'avere internet illimitato a casa con tecnologia FTTH fino a 1000 Mega al secondo in download e 300 Mbps in upload ad un prezzo davvero sorprendente. Stiamo parlando di 17,49 euro al mese per i primi 12 mesi, in offerta fino al 31 Gennaio 2022, il prezzo aumenta dal secondo anno di abbonamento. Aruba, inoltre, offre anche un assistenza 24 ore su 24 ai propri clienti, una cosa da non sottovalutare soprattutto in questo periodo dove c'è un sovraccarico di rete. Il prezzo promozionale incluso per il primo anno non include il Modem. L'azienda italiana offre però la possibilità di aggiungere a soli 2,20 euro mensili il FritzBox! 7530. La Fibra di Aruba offre inoltre IPv4 dinamico, mentre, l'IPv6 è statico.

Le sorprese però non finiscono qui! Infatti, per chi decide di attivare la Fibra, Aruba mette a disposizione numerosi sconti su alcuni suoi servizi. Ad esempio, è possibile usufruire di uno sconto dell'80% sulla PEC, un 60% in meno sull'Hosting, il 50% di sconto sulla Fatturazione Elettronica e molto altro.

Questa proposta è disponibile per molti comuni dislocati nel territorio italiano coperti dall'infrastruttura di Open Fiber. Per verificare la copertura è a disposizione questo link.

Costi ed altro

Aruba Fibra è assolutamente priva di costi iniziali ma soprattutto completamente senza vincoli. Inoltre, il provider italiano offre la possibilità di testare il loro servizio per una mensilità e di richiedere il rimborso IN 5 giorni.

In caso di recesso o cambio gestore è previsto un unico ammontare pari a 20 euro.