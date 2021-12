Fibra Aruba al prezzo più basso del mercato, fino al 31 gennaio 2022

La Fibra di Aruba nasce con l’obiettivo di mettere al servizio dei clienti il meglio della tecnologia per la connettività di privati, professionisti ed aziende: tecnologia FTTH (Fiber To The Home) su rete Open Fiber, che arriva direttamente all’interno di abitazioni ed uffici.

Fibra Aruba: prezzi per privati, professionisti ed aziende

La nuova promozione della Fibra di Aruba, valida fino al 31 gennaio 2022, è disponibile per i privati al prezzo di 17,49 euro al mese per 12 mesi (invece di 26,47 euro), mentre quella per aziende e professionisti è attivabile a 14,34 euro al mese per 12 mesi (anziché 21,70 euro).

Non è previsto alcun costo di attivazione, nemmeno se ci si trova nelle aree bianche (quelle prive di reti ultra broadband): si potrà beneficiare dell'assistenza h24 e di sconti speciali per i servizi PEC, fatturazione elettronica, firma digitale, hosting e servizi cloud. Elenchiamo quindi le principali caratteristiche dell'offerta:

Vera fibra ottica

Download fino a 1 Gbps

Upload fino a 300 Mbps

Indirizzo IPv6 statico

Nessuna linea telefonica

Assistenza H24

Attivando la nuova offerta si avranno 30 giorni di tempo dalla data di acquisto per decidere se recedere o meno, ottenendo così il rimborso dei costi sostenuti entro 5 giorni. La disdetta per i clienti che sceglieranno la Fibra di Aruba sarà possibile in qualunque momento con un contributo di 20 euro.