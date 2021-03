Nasce oggi la nuova famiglia di Fiat 500 in edizione “Hey Google”. Molto più di una serie di auto, grazie alla partnership con Big G.

Fiat 500: ufficiale la linea “Hey Google”

Personalizzazioni estetiche, non troppo invasive, ma soprattutto funzionalità esclusive. Infatti, la vera integrazione di Google Assistant all’interno dell’auto sarà possibile apprezzarla quando si è lontani dalla vettura. Infatti, sarà possibile ottenere a distanza informazioni di vario genere e impartire comandi (come il livello di carburante oppure se l’auto è chiusa correttamente) semplicemente chiedendolo all’assistente Google. Basterà effettuare la configurazione del sistema My Fiat Action appena presa l’auto e poi potrai fare affidamento sulla gestione da remoto dell’auto, semplicemente utilizzando la voce.

Ovviamente, oltre che con lo smartphone, potrai farlo anche con tutti gli smart speaker di casa (o dell’ufficio) compatibili con Google Home.

La famiglia di Fiat 500 edizione “Hey Google” comprende 3 modelli: 500, 500L e 500X. Si potrà acquistare a breve in 10 paesi europei: Italia, Regno Unito, Francia, Spagna, Germania, Austria, Svizzera, Belgio, Paesi Bassi e Polonia.

