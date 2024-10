Festa delle Offerte Prime 2024: gli smartphone più economici da comprare

In questo articolo vogliamo proporvi gli smartphone più economici da comprare alla Festa delle Offerte Prime 2024. Tuttavia, non ci siamo solo concentrati sul prezzo, ma abbiamo voluto trovare quegli smartphone dal giusto compromesso tra prezzo basso e qualità. Come questo Motorola Moto G14 tuo a soli 93,99€.

Con 8GB di RAM e 256GB di ROM è la soluzione perfetta per chi cerca risparmio e affidabilità. Fluido, è in grado di offrire un’esperienza utente soddisfacente ad ogni utilizzo. La batteria da 5000 mAh offre tanta autonomia e il display da 6,5 pollici Full HD+ è perfetto anche per l’intrattenimento. La consegna gratuita è inclusa e puoi pagarlo a soli 18,80€ al mese per 5 mesi a tasso zero.

Festa delle Offerte Prime 2024: gli smartphone più economici ti stanno aspettando

Un altro smartphone economico, in offerta alla Festa delle Offerte Prime 2024, dalla buona qualità e affidabilità è il DOOGEE N50S, tuo a soli 79,99€. Questo dispositivo ti viene fornito con 8GB di RAM e 128GB di ROM. La batteria da 4100 mAh offre una buona autonomia.

Anche il comparto fotografico permette di scattare qualche foto dalla qualità interessante. Il display da 6,52 pollici con tecnologia HD+ offre colori vivaci e ottimi dettagli. Super leggero, è decisamente comodo da portare sempre con te.

Un altro buon smartphone economico in offerta alla Festa delle Offerte Prime è il DOOGEE X97 a soli 66€. Ovviamente non è un telefono per le alte prestazioni, ma per gestire l’essenziale quotidiano tra chat, navigazione, messaggi e telefonate è perfetto.

Interessante anche questo Ulefone Note 14 a soli 79,99€ che con 4GB di RAM e 64GB di ROM si attesta un buon telefono economico di fascia bassa. Resistente e di design, offre un display da 6,52 pollici HD+ e una batteria da 4500 mAh che non ha nulla da invidiare in quanto ad autonomia.