Festa LEGO per il Black Friday Amazon: tanti set in offerta speciale

È iniziato il vero Black Friday Amazon e, possiamo dirlo, si vede. Sono migliaia i prodotti in offerta nel famoso sito di e-commerce. In questo caso però ci concentriamo ancora una volta sui set LEGO perché, rispetto alle ultime volte, ne sono stati aggiunti altri e sono davvero fantastici.

Prima di proseguire con la nostra selezione, ti ricordiamo che puoi consultare la pagina ufficiale Amazon per dare uno sguardo a tutti i set LEGO in offerta per questa giornata. Sei pronto a cominciare?

I set LEGO più belli in offerta per il Black Friday Amazon

Iniziamo con un set LEGO dedicato ai fan di Star Wars, con una fantastica riproduzione del Tie Fighter, il caccia stellare dell’Impero Galattico che include minifigure stormtrooper e pilota. Puoi farlo tuo a soli 31,99 euro invece di 44,99.

Restiamo in ambito nerd (ma probabilmente non ne usciremo mai) con questo incredibile set che riproduce il cortile del castello di Hogwarts di Harry Potter, tratto direttamente dal film “Il Prigioniero di Azkaban”. In offerta costa solo 37,09 euro invece di 49,99.

Dato che stiamo per entrare in tema, vale la pena dare un’occhiata a questo set LEGO Duplo che riproduce la Casa di Pan di Zenzero di Babbo Natale con diverse minifigure incluse nella confezione. In promozione a 25,59 euro invece di 34,99.

Per i fan dei videogiochi c’è un originale set dedicato a Minecraft che riproduce un elegante castello di ghiaccio: le minifigure comprese nella confezione riproducono zombie e scheletri. Costa 34,89 euro invece di 49,99.

Amante della velocità? Non puoi ignorare allora il set LEGO Speed Champions che permette di costruire delle fantastiche Aston Martin Valkyrie AMR Pro e Aston Martin Vantage GT3. Il prezzo in offerta è di 31,99 euro invece di 44,99.

Sempre per gli amanti dei motori c’è questa incredibile ricostruzione della Ducati Panigale V4 R: una moto giocattolo tutta da costruire che adesso costa solo 47,99 euro invece di 69,99.

Ci spostiamo in casa Disney Pixer invece con questo set LEGO Lightyear Battaglia di Zurg che comprende le minifigure di Buzz Lightyear e di Izzy, oltre naturalmente al malvagio imperatore da costruire. Costa 24,39 euro invece di 34,99.

Chiudiamo con un pezzo da fiaba. Il set LEGO dedicato al Castello di Cenerentola e del Principe Azzurro può essere un fantastico regalo di natale per i tuoi bambini. Lo sconto importante dato che il prezzo è di 58,79 euro invece di 84,99 da listino.

