Festa del papà: con 38€ regali la PROPRIETÀ di un terreno a New York

Ne sono sicura. Un regalo più particolare di questo – per la festa del papà – non lo troverai da nessuna parte. Direttamente su Amazon, puoi acquistare la proprietà di 1MQ di terreno a New York (ma anche in California, Canada, Francia e non solo).

Un prodotto unico, un'idea sensazionale per stupire. A casa arriva un kit con tutte le informazioni relative alla posizione del pezzo di terra “comprato”, incluso il certificato di proprietà, al quale va solamente aggiunto il nome.

Non dovrai preoccuparti, naturalmente, di tasse o imposte: si tratta di un appezzamento (molto piccolo) donato dalla società che ha ideato questo prodotto (HappyLandGifts) e che si occupa di manutenere e gestire l'intero appezzamento.

Con le promozioni attualmente in corso, dovrai solo scegliere dove dev'essere il terreno a acquistare il kit: quello a New York lo prendi a 38€ circa appena (spunta il coupon in pagina) e arriva in tempo, se lo ordini subito.

Festa del papà: rendilo un proprietario terriero, basta poco

Tecnicamente (e ironicamente), chi riceve il regalo diventa realmente proprietario terriero di un piccolissimo pezzo di terra da qualche parte nel mondo. Ne conserva il certificato e non solo: se mai dovesse recarsi – ad esempio a New York – potrà avere accesso non solo al suo pezzetto, ma a tutta l'aria dell'azienda che produce questi kit. Nell'inserzione, si legge:

Con il tuo o il loro nome in un atto di possesso, potrai goderti un bel picnic con i tuoi cari o goderti la natura da solo.

Insomma, in caso di viaggio, sapresti dove andare! Intanto, a casa ricevi anche tutte le istruzioni per trovare esattamente la posizione del tuo piccolo terreno. La porzione a te intestata sarà da 1MQ e – come anticipato – non dovrai preoccuparti di tassazioni o altro.

Insomma, regalare una stella ormai è banale! Far diventare qualcuno un proprietario terriero (ovviamente in senso ironico!) certamente non lo è. Scegli la località che ti piace di più, fra quelle disponibili su Amazon: si parte da 38€ circa appena, ricordati però di spuntare il coupon in pagina. Le spedizioni sono rapide e gratis. garantite dai servizi Prime. Un regalo unico per la festa del papà: pronto a stupirlo regalando un terreno?