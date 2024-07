FERRO da STIRO Philips a -30€ su Amazon: ha una potenza di 2400W!

Stanco di combattere con camicie stropicciate e pantaloni sgualciti? Il segreto per avere capi sempre come nuovi è, ovviamente, quello di stirarli regolarmente. Ma se non hai ancora un ferro da stiro, o se il tuo vecchio modello ha fatto il suo tempo, non disperare! Amazon ti propone la soluzione perfetta: un ferro da stiro performante a un prezzo che non ti farà certo storcere il naso. Parliamo di Philips Domestic Appliances 5000, caratterizzato da un prezzo di listino di 64,99€ che, grazie allo sconto, crolla ad appena 34,99€!

Tutte le caratteristiche del ferro da stiro

Come anticipato dal titolo, la sua potenza di 2400 W permette a questo ferro da stiro di riscaldarsi rapidamente, raggiungendo la temperatura ideale in pochi secondi. Questo significa che puoi iniziare a stirare immediatamente, senza dover attendere. Inoltre, il vapore continuo fino a 45 g/min penetra in profondità nei tessuti, ammorbidendoli e rendendoli più facili da stirare, eliminando le pieghe rapidamente e facilmente. E per le pieghe più ostinate, il colpo di vapore fino a 180 g è particolarmente efficace, anche sui tessuti più spessi.

I risultati ottenuti con questo ferro da stiro sono sempre impeccabili grazie alla piastra SteamGlide Plus, che è antiaderente e antigraffio. Questa piastra scorre dolcemente su tutti i tessuti, assicurando una stiratura uniforme e senza sforzo. Un’altra caratteristica utile è la possibilità di utilizzarlo per la stiratura verticale, ideale per capi appesi come camicie, tende e gonne, rendendo la stiratura ancora più versatile.

Infine, il suo serbatoio dell’acqua garantisce una capienza di 320 ml, con la funzione anti-gocciolamento incorporata, che evita che l’acqua fuoriesca dal ferro, prevenendo macchie sui capi. E per garantire una maggiore sicurezza e risparmio energetico, il ferro da stiro si spegne automaticamente dopo un certo periodo di inattività.

Questo ferro da stiro di Philips ce le ha davvero tutte! Prendilo ora che costa solamente 34,99€, al posto del prezzo originale di 64,99€.