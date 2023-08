A Ferragosto viaggia in sicurezza online grazie a questi consigli

Il periodo per eccellenza di vacanze e viaggi è Ferragosto. Si tratta di una settimana dove in molti si fermano dal lavoro per dedicare qualche giorno al proprio riposo. Potranno esserti utili alcuni consigli che ti aiuteranno a mantenere la tua sicurezza online anche in viaggio e fuori casa. Come puoi proteggerti da possibili pericoli? Una connessione dati esterna, come WiFi pubblici e HotSpot sconosciuti, nasconde potenziali minacce.

Ecco perché il primo consiglio è quello di installare una buona VPN su tutti i tuoi dispositivi. Oggi in offerta trovi NordVPN al 68% di sconto con 3 mesi extra gratis. Si tratta di una soluzione completa in grado di fornirti tutto il necessario per mettere al sicuro privacy, identità digitale e dispositivi. Fornendo un tunnel crittografato, tutte le informazioni in entrata e in uscita vengono rese anonime dalla crittografia AES a 256 bit.

Inoltre, con 57000 server a disposizione in 60 Paesi di tutto il mondo, puoi cambiare la tua posizione virtuale e il tuo Indirizzo IP. Questo ti permette di avere maggiore sicurezza online, anonimato e una navigazione senza limiti né censure. Così puoi connetterti a reti WiFi pubbliche e HotSpot sconosciuti senza correre alcun pericolo. In più hai un anti-malware e un anti-tracker sempre in funzione.

Sicurezza Online anche in viaggio a Ferragosto

Quando si va in vacanza solitamente le difese calano. Ecco perché è importante assicurarsi la migliore sicurezza online anche durante il Ferragosto, periodo preferito dai cybercriminali per comminare truffe e attacchi malevoli. Quindi ti consigliamo di non abbassare mai la guardia. Laddove la distrazione può fare brutti scherzi, è indispensabile non cadere nella trappola dei truffatori. Con NordVPN al 68% di sconto hai un sistema che scansiona i link prima di aprirli.

In questo modo sarai protetto da qualsiasi pagina di phishing. Ovviamente è importantissimo che anche tu presti attenzione. Non cedere a quelle email che sembrano prometterti vacanze last minute a prezzi folli, così bassi da sembrare surreali. Piuttosto, verifica la bontà di quella proposta contattando direttamente l’azienda promotrice tramite i suoi canali ufficiali. Inoltre, evita di consultare la tua Home Banking o di effettuare acquisti online senza aver attivato una VPN quando sei in viaggio connesso a una rete sconosciuta.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.