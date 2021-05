Nelle ultime ore sono emerse ulteriori indiscrezioni sul nuovo operatore virtuale siciliano FederMobile. Vediamo le ultime novità.

FederMobile: le news delle ultime ore

Oltre alle offerte che erano già state svelate in maniera non ufficiale ad inizio Maggio, oggi siamo venuti a conoscenza che sono in cantiere le rispettive app per Android e per iOS. Le applicazioni serviranno per tenere sotto controllo la propria promozione, il credito residuo ed il bundle rimanente.

Inoltre, le SIM FederMobile avranno il prefisso 376 e potranno navigare alla velocità massima fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload su rete Vodafone.

Le promozioni per i clienti privati avranno un pacchetto di partenza composto da 1000 minuti fino ad arrivare a minuti illimitati disponibili a partire da 5,99 euro mensili. Per quanto concerne il traffico dati non è stato ancora trapelato il quantitativo di Giga che sarà incluso nelle nuove promo dell'operatore virtuale catanese.

Le tariffe partiranno da 3,99€ mensili e saranno scontate per tutto il 2021 di 1 euro rispetto al prezzo di listino standard. Oltre alle offerte dedicate per i clienti privati, il nuovo virtuale, ha pensato anche ai possessori di Partita IVA. In questo caso le tariffe telefoniche partiranno da 9,99 euro mensili IVA inclusa.

Inoltre, il lancio di questo MVNO con le sue relative promo è previsto per il mese di Giugno.

