Dell’operatore virtuale siciliano Feder Mobile ve ne avevamo parlato in un articolo dedicato lo scorso Marzo. Oggi ritorniamo a parlarvi di questo nuovo MVNO grazie alle ultime indiscrezioni trapelate.

Feder Mobile: ecco le promo

Il lancio della commercializzazione dovrebbe essere previsto per il mese di Giugno 2021. Le promo Feder Mobile dovrebbero essere predisposte per navigare su rete Vodafone in 4G fino a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload.

Oltre a questo dettaglio, sono stati resi noti anche le prime nomenclature che prenderanno le promozioni, disponibili sia per i clienti privati che con Partita IVA.

L’operatore virtuale, secondo le ultime indiscrezioni, dovrebbe lanciare ben 4 promo dedicate per i clienti privati. Easy a 3,99 euro ogni mese, Standard a 5,99 euro al mese, Plus a 6,99€ mensili e High a 7,99€ al mese. Al momento, non si conoscono gli eventuali componenti di queste tariffe.

Per quanto concerne invece le tariffe dedicate per i clienti con Partita IVA partiamo da 9,99 euro mensili con la Business One per poi proseguire con la Business Two e Business Three, che saranno disponibili rispettivamente a 12,99€ e 15,99€ mensili. Il canone mensile per le promozioni della gamma Business sono tutte IVA inclusa. Nemmeno in questo caso, siamo riusciti a trovare maggiori informazioni in merito al bundle che dovrebbe comporre le varie offerte per clienti in Partita IVA.

Inoltre, il motto del nuovo operatore virtuale dovrebbe essere il seguente: “Don’t worry, be Feder!”

