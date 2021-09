Feder Mobile, nuovo MVNO su rete Vodafone, ha appena lanciato la sua nuova Best con traffico voce e dati a meno di 9 euro al mese.

Feder Mobile Best: i dettagli

L’offerta in questione offre 100 Giga di traffico internet in 4G, minuti senza limiti verso tutti gli operatori fissi e mobili italiani e 100 SMS verso tutti a soli 8,99 euro mensili. Il rinnovo mensile avviene su credito residuo solo se è positivo altrimenti la tariffa andrà in sospensione. La promo prevede anche 5,14 Giga da utilizzare in roaming all’interno dell’Unione Europea. Inoltre, sono previsti degli addon aggiuntivi in caso di esaurimento del traffico voce e dati. Questi extra prendono il nome di Help e sono attivabili tramite servizio clienti.

La velocità massima di navigazione è di 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload sulla Giga Network di Vodafone.

La tariffa di questo virtuale è disponibile per chi necessita di cambiare operatore oppure per chi ha bisogno di attivare una nuova numerazione.

Costi ed altro

Il costo di attivazione per questa Best è di 33,90 euro una tantum. In questa cifra troviamo il contributo iniziale, il corrispettivo per la SIM e la prima mensilità.

Come tutte le offerte di questo nuovo gestore virtuale anche questa non ha alcun vincolo contrattuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Vodafone

Tariffe