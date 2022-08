Fatti FURBO e risparmia sul GAS con il termostato smart: prezzaccio

L’estate è ormai quasi finita e a breve tornerà un incubo messo da parte solo momentaneamente: l’accensione dei termosifoni e l’aumento dei consumi di GAS. Io sono passata all’utilizzo del termostato smart da tempo ormai, è comodissimo per controllare la temperatura e anche per accendere i caloriferi quando sono fuori casa. In questo modo, non ho necessità di lasciarli accesi tutti il giorno, solo per trovare la casa calda quando sto rientrando, posso farlo da remoto e in più risparmio.

Un oggetto di questo tipo, in un momento così delicato, può essere decisamente utile per risparmiare. Non farti cogliere impreparato e inizia a pensarci già adesso. Il modello che ho scovato in sconto su eBay è dotato di piena compatibilità anche con gli assistenti vocali Google e Alexa. Per accaparrartelo a 59€ circa appena, devi solo completare l’ordine al volo. Godi di spedizioni assolutamente gratuite, in una mangiata di giorni.

Termostato smart a gran prezzo su eBay

Un prodotto super semplice da installare e compatibile con la maggior parte delle caldaie. Dopo averlo installato (puoi farlo tu o il tuo elettricista di fiducia), devi solo configurarlo tramite l’applicazione per Android e iOS e poi potrai iniziare a gestire con la voce o con lo smartphone l’impianto di riscaldamento.

Temperatura sotto controllo, accensioni sotto controllo, risparmio sul GAS metano assicurato. Il termostato smart è senz’altro uno degli strumenti più utili per evitare sprechi. Soprattutto, considerando quanto piccolo è l’investimento per l’acquisto, è facile ammortizzarlo praticamente subito. Non perdere l’occasione di prenderlo in sconto da eBay e muoviti con il giusto anticipo: completa l’ordine adesso per approfittarne. Lo prendi a 59,99€ e le spedizioni sono assolutamente gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.