Fastweb spegne la Fibra di alcuni civici a Milano

Nelle ultime ore è emersa una situazione al dir poco grottesca. Proprio a Milano, la patria dell'industria, del design, dell'economia e della tecnologia, Fastweb sta spegnendo la sua connessione con la Fibra a diversi civici. Ciò si traduce per molti nell'impossibilità di poter fruire di una connessione internet adeguata. Nonostante l'operatore abbia spiegato che per molti si tratterà di un upgrade migliorativo, per altri invece sarà ritornare agli 8 Mbps di velocità in download. Tra l'altro, per questi ultimi, le soluzioni alternative sembrano essere pressoché inesistenti visto che altri provider avevano rinunciato all'installazione delle loro infrastrutture visto il dominio di Fastweb nella zona.

Fastweb e la Fibra Ottica che non c'è più

Da un mese all'altro, i cittadini che abitano nel centro di Milano serviti dalla Fibra Ottica di Fastweb stanno rimanendo senza connessione ultraveloce. Sono diversi i condomini e le case, sotto la Madonnina e a San Donato, che si sono visti spegnere gli apparati che approvvigionavano internet alle loro abitazioni. La comunicazione, inviata tramite raccomandata, è arrivata ai clienti oggetto di questa modifica a gennaio 2022.

La data ultima prevista per il blackout totale è fine febbraio, momento in cui molti di coloro che sono colpiti da questa “sciagura” dovranno appoggiarsi ad altri operatori che offrono però una connessione ADSL, ben lontana dalle prestazioni date dalla Fibra Ottica.

La risposta dell'operatore

In tutto questo polverone Fastweb ha voluto specificare cosa sta succedendo e come sta affrontando la situazione per limitare i disagi ai suoi attuali clienti, diversi dei quali dovranno probabilmente accedere a una tecnologia in 5G, come ad esempio quella proposta da Linkem. Ecco cosa ha dichiarato l'operatore in una nota ufficiale:

Fastweb sta gestendo la migrazione tecnologica di alcuni clienti attestati presso una centrale destinata ad altro uso dal proprietario. La maggior parte dei clienti è già stata o sta per essere attivata su rete in fibra Gpon con prestazioni nettamente superiori della rete precedente, mentre per circa 60 clienti la rete fibra Gpon non è immediatamente disponibile. Stiamo cercando soluzioni alternative e nel frattempo rendiamo disponibile ai clienti la rete Adsl+.

Nonostante queste rassicurazioni più che legittime, ma anche dovute, diversi utenti dovranno accettare un servizio peggiorativo, visto che attualmente, nonostante gli impianti risalgono alla prima Fibra installata a Milano, navigavano a 100 Mbps. Non ci resta che attendere nuovi sviluppi per scoprire quale sarà il destino effettivo di coloro a cui Fastweb sta spegnendo la Fibra Ottica proprio in questi giorni.