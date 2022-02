Linkem 5G Maxi Promo 20 Anni: ultimi 2 giorni per attivare l'offerta

Ottime notizie per chi non è raggiunto dalla Fibra. Oggi è stata riconfermata l'offerta imperdibile Linkem 5G Maxi Promo 20 Anni. Minuti illimitati con tecnologia VoIP e Giga illimitati per navigare in internet senza pensieri con la tecnologia di quinta generazione. Tutto questo a soli 19,90 euro al mese, per sei mesi, poi 26,90 euro al mese.

Linkem 5G Maxi Promo 20 Anni

Linkem ha prorogato una delle sue migliori offerte proponendola a un prezzo davvero conveniente. Si tratta di un'ottima soluzione per chi non ha la possibilità di attivare una connessione ultraveloce con la Fibra o anche per chi, molto semplicemente, preferisce affidarsi alla velocità del 5G.

Infatti, Linkem 5G Maxi Promo 20 Anni è ancora scontata a 19,90 euro al mese, per 6 mesi, poi 26,90 euro al mese. La fatturazione è anticipata a scadenza bimestrale. Inoltre, il costo di attivazione è ancora di 49 euro una tantum, invece di 100 euro. L'importo viene spalmato nelle prime dodici fatture. Vediamo cosa offre questo ricco bundle:

minuti illimitati con tecnologia VoIP da casa verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale senza costi aggiuntivi;

con tecnologia da casa verso tutti i numeri di rete fissa e mobile nazionale senza costi aggiuntivi; Giga illimitati sotto copertura 5G ;

sotto copertura ; velocità in downlad dichiarata fino a 1 Gbps ;

; attivazione scontata a 49 euro una tantum, anziché 100 euro;

modem WiFi incluso;

incluso; Assistenza Prime inclusa.

Terminati i sei mesi di promozione, Linkem 5G Maxi Promo 20 Anni passerà al costo di 26,90 euro al mese iva inclusa. Il servizio si appoggia su rete 5G FWA e copre circa il 70% del territorio nazionale. La tecnologia Standalone (SA) è indipendente e non si appoggia sull'architettura 4G. La velocità di connessione dichiarata può arrivare fino a 1 Gbps in download e 200 Mbps in upload.

Per verificare la copertura e scoprire se dove abiti è attivabile questo servizio potrai collegarti alla pagina del sito dedicata e inserire il tuo indirizzo. Un'ottima opportunità per avere chiamate e Giga illimitati a un prezzo davvero interessante.