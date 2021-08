Fastweb sta per diventare il terzo operatore virtuale, dopo ho.mobile e Very, a garantire l'attivazione del servizio VoLTE ai propri clienti.

VoLTE: cos'è e come attivarlo con Fastweb?

Il VoLTE è un'opzione che permette di effettuare chiamate in 4G. Praticamente tale tecnologia offre la possibilità di chiamare ad alta qualità senza usufruire delle reti 3G e 2G oramai in disuso. Al momento, però non tutta la clientela Fastweb ha la possibilità di attivare questo servizio. Nello specifico, sembra essere disponibile al momento solo per i clienti che navigano sotto rete WINDTRE.

Inoltre, l'attivazione è automatica se avete uno smartphone compatibile. Col passare dei mesi anche i clienti con copertura TIM avranno la possibilità di attivare questo servizio anche se per ora non è stata resa nota una data ufficiale.

L'operatore in questione sta comunque informando la sua clientela di fare l'aggiornamento software del proprio dispositivo per poter utilizzare il VoLTE. Dunque, se avete ricevuto un SMS simile a quello che vedremo di seguito significa che potete attivare l'opzione senza problemi, altrimenti non vi resterà che attendere. Il messaggio informativo è simile a questo:

Aggiorna ora il tuo smartphone per attivare gratuitamente il servizio VoLTE di Fastweb, potrai chiamare in alta definizione e con prestazioni uniche, vai su http://gofw.it/volte

