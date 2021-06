Fastweb ha deciso di prorogare la sua Promo Summer che raddoppia i Giga delle sue offerte mobile per tre mesi.

Fastweb Promo Summer: i dettagli

Le tariffe del virtuale a cui vengono raddoppiati i Giga disponibili sono quelle della gamma NeXXt Mobile. Vediamole nel dettaglio.

NeXXt Mobile : è la promo entry level di Fastweb e prevede ben 140 Giga di traffico dati anche in 5G , minuti senza limiti verso tutti fissi e mobili nazionali e 100 SMS. Il tutto a soli 7,95 euro mensili .

: è la promo entry level di Fastweb e prevede ben di traffico dati anche in , minuti senza limiti verso tutti fissi e mobili nazionali e 100 SMS. Il tutto a soli . NeXXt Mobile Maxi: la seconda promo della gamma NeXXt Mobile gode invece di 200 Giga in 5G, grazie al raddoppio per 3 mesi, minuti sempre illimitati e 100 SMS a 10,95 euro al mese.

Per quanto concerne il roaming, le promozioni che abbiamo appena visto includono entrambe 4 Giga, 500 minuti di chiamate e 100 SMS utilizzabili in Europa, Regno Unito e Svizzera. Inoltre, le due tariffe del Full MVNO possono essere addebitate sia su credito residuo che su metodo di pagamento.

Costi ed altro

La Promo Summer applicata alle NeXXt Mobile è valida fino al 22 Giugno 2021. Per queste promo è prevista la spedizione gratuita della SIM al proprio domicilio. Infine, non è previsto alcun costo di attivazione; l'unica spesa da sostenere è quella per il proprio canone mensile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Fastweb

Tariffe