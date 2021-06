Fastweb con la sua PROMO SUMMER offre la sua connessione illimitata fino a 2.5 Gigabit a meno di 20 euro al mese solo fino al 10 Giugno 2021.

Fastweb PROMO SUMMER: i dettagli

La nuova opportunità in promo per attivare internet a casa arriva da Fastweb ed offre mensilmente internet illimitato a casa fino a 2.5 Gigabit al secondo ed ill nuovo Internet Box NeXXt con Wi-Fi 6 e Alexa integrato a soli 19,95 euro al mese. Le tecnologie disponibili sono le seguenti: FTTH fino a 2.5 Gbps, FTTC fino a 200 Mbps e ADSL fino a 20 Mega.

Inoltre, nel pacchetto sono incluse le chiamate dal fisso verso tutti a 15 centesimi di euro al minuto senza scatto alla risposta. Alla tariffa Fastweb NeXXt Casa Light è possibile aggiungere una SIM con 100 Giga di traffico dati anche in 5G, minuti illimitati verso tutti e 100 SMS a 7,95 euro al mese, anziché 10,95€.

Il prezzo promozionale è garantito per ben 12 mesi, dopodiché l'offerta in questione avrà un canone mensile pari a 27,95 euro al mese.

Costi ed altro

Fastweb NeXXt Casa Light non ha alcun contributo di attivazione iniziale. Nei 19,95 euro mensili, infatti, è già incluso l'entry fee per 24 mesi. La tariffa in questione, inoltre, gode di 30 giorni completamente gratuiti.

In caso di recesso anticipato è previsto l'addebito pari ad una mensilità, come vedete non c'è alcuna penale!

