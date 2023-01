Fastweb: PROMO 5G a meno di 8 euro al mese

Fastweb continua a proporre la vendita della sua PROMO 5G a 7,95 euro mensili, il tutto senza vincoli e senza sorprese! La scadenza è stata fissata per la fine di questo mese.

Fastweb PROMO 5G: i dettagli

La promozione, disponibile fino al 31 Gennaio 2023, prevede ben 150GB in 5G sotto rete WINDTRE, minuti senza limiti verso qualsiasi numero sia di rete fissa che di rete mobile in tutta Italia, 100 SMS sempre verso tutti i gestori ed anche chiamate verso 60 Paesi. Tutto questo a soli 7,95 euro ogni mese.

Il costo mensile racchiude anche ben 8 Giga di traffico dati da usufruire ogni mese in roaming in tutta Europa ma anche nel Regno Unito e nel territorio elvetico. Il tutto senza costi aggiuntivi.

L’offerta telefonica in questione è attivabile anche dai già clienti Fastweb. I nuovi invece possono richiedere il passaggio da qualsiasi gestore di rete mobile oppure attivare una nuova numerazione. In entrambi i casi, il piano tariffario non prevede alcun vincolo contrattuale.

Questa promozione, inoltre, offre anche alcuni servizi gratuiti come la Segreteria Telefonica, l’avviso di chiamata, il “Ti ho chiamato”, il controllo del credito residuo ed il Trasferimento di chiamata. Inoltre, come tutte le tariffe troviamo compresi nel canone mensile anche i webinar della Fastweb Digital Academy, utili per migliorare le proprie competenze digitali per il mondo del lavoro.

Costi ed altro

La tariffa è attualmente disponibile ONLINE senza costi di attivazione solo entro il 31 Gennaio 2023. In pratica, sarà necessario corrispondere solo il canone mensile per usufruire della promo. La spedizione della SIM è completamente a carico di Fastweb.

Inoltre, questa offerta telefonica è completamente priva di vincoli contrattuali.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.