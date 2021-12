Fastweb: nuova PROMO con 150GB a 7,95€, ecco come!

Fastweb da qualche giorno ha deciso di rinnovare il suo catalogo di promo attivabili anche in convergenza con la linea fissa. Il Full MVNO ha anche di fatto chiuso la disponibilità della sua Mobile Light a 5,95 euro al mese di cui vi abbiamo parlato ampiamente in questo articolo.

Fastweb: nuova promo in convergenza

La nuova tariffa – disponibile in caso di attivazione di offerta Mobile e internet a casa – comprende ben 150 Giga di internet in 5G, minuti senza limiti verso tutti i gestori sia mobili che fissi e 100 SMS verso tutti a soli 7,95 euro mensili. Nexxt Mobile di Fastweb, inoltre, include anche ben 4 Giga di traffico dati in roaming, 500 minuti e 100 SMS da utilizzare ogni mese in Regno Unito, Svizzera e chiaramente in tutta l'Unione Europea. Tale promozione è attivabile anche senza la linea fissa. In questo caso, il bundle internet è pari a 90 Giga, mentre, il resto rimane del tutto invariato, compreso il canone mensile.

Per quanto concerne internet a casa, l'offerta di partenza, denominata Fastweb Casa Light, è disponibile a partire da 25,95 euro al mese con Modem FASTGate incluso. Oltre a questa soluzione, è richiedibile online anche la Fastweb Casa con Internet Box NeXXt dotato di Wi-Fi di ultima generazione e di Alexa build-in oppure la sorella maggiore con il medesimo apparato e l'aggiunta dell'Amplificatore Wi-Fi. Queste due opzioni sono attivabili rispettivamente a 28,95 euro mensili e 32,95 euro al mese.

Costi ed altro

La nuova promo Nexxt Mobile è disponibile online con spedizione SIM e attivazione GRATIS.