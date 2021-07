Le NeXXt Mobile di Fastweb sono le nuove tariffe in 5G del virtuale a partire da 7,95 euro mensili.

Fastweb NeXXt Mobile: nuove versioni

Le due promozioni mantengono il nome che conoscevamo prima della loro rivisitazione, ossia NeXXt Mobile e NeXXt Mobile Maxi ma differiscono per il quantitativo mensile a disposizione. Vediamo insieme le nuove versioni delle promo di punta Fastweb:

NeXXt Mobile : offre ogni mese 90 Giga di internet in 5G , minuti illimitati verso tutti e 100 SMS a soli 7,95€ mensili .

: offre ogni mese di internet in , minuti illimitati verso tutti e 100 SMS a soli . NeXXt Mobile Maxi: è la tariffa più completa come contenuto. Essa infatti comprende ben 150 Giga sempre in 5G, minuti senza limiti verso tutti e 100 SMS a 10,95 euro al mese.

Per entrambe le promozioni sono previsti in Unione Europea, nel Regno Unito e in Svizzera ben 4 Giga in roaming, 500 minuti e 100 SMS da usufruire senza alcun extra costo.

Inoltre, con l'attivazione di una di queste due promo sono compresi ben 3 mesi di Discovery+ completamente gratuiti. Al termine del trimestre è possibile decidere se mantenere o meno l'abbonamento.

Costi ed altro

Le nuove promo NeXXt Mobile e NeXXt Mobile Maxi di Fastweb non prevedono alcun contributo iniziale da sostenere. Inoltre, sono richiedibili online entro il giorno 8 Luglio 2021 sia in portabilità che richiedendo l'attivazione di un nuovo numero.

