Fastweb Nexxt Mobile: 90GB a 7,95€, scade OGGI!

Le promozioni low-cost non sono tutte uguali. Molte, come quella che vedremo oggi, ovvero la Nexxt Mobile di Fastweb, si contraddistingue per alcune caratteristiche da top di gamma.

In un'epoca come questa spendere il giusto è fondamentale visto soprattutto le varie spese che stanno aumentando a poco a poco.

La tariffa che offre il giusto compromesso è quella che vedremo tra poco, infatti, vi permette di spendere meno di 8 euro mensili.

Attenzione però! La scadenza è stata fissata per questa sera!

Fastweb Nexxt Mobile: le caratteristiche

La tariffa che abbiamo presentato poc’anzi dispone di 90GB di traffico internet anche in 5G, chiamate illimitate e verso tutti i gestori italiani e 100 SMS sempre verso tutti a 7,95 euro ogni mese, senza vincoli e senza costi nascosti come da tradizione Fastweb!

Nel costo relativamente basso troviamo anche la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, il servizio di reperibilità e la verifica del credito residuo. Tutti questi servizi sono completamente gratuiti!

Il prezzo è bloccato per 12 mesi. Questo significa che in caso di aumenti sarete liberi di cambiare gestore senza penali.

Fastweb però è un operatore differente rispetto ai vari player. Il gestore sotto controllato dalla svizzera Swisscom ha un’opzione in roaming davvero interessante e senza paragoni. Il bundle Estero disponibile è pari a 4 Giga di dati, 500 minuti di chiamate verso l’Italia e 100 SMS ed è valido in tutta Europa ma anche in Svizzera e nel Regno Unito.

La promo in questione è rinnovabile sia su credito residuo che tramite conto corrente o carta di credito.

Costi ed altro

Nexxt Mobile di Fastweb è attivabile ONLINE con SIM e spedizione GRATIS ma soprattutto senza costi iniziali solo entro il 9 Dicembre 2021, salvo eventuali proroghe.

L’unica spesa da sostenere la prima volta sarà quella relativa al primo mese di tariffa. Dunque per attivare la PROMO sono necessari solo 7,95€.