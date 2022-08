La Fastweb Mobile è la promozione attualmente attivabile ONLINE fino a fine mese da qualsiasi cliente, quindi sia vecchio che nuovo. La tariffa include la navigazione in 5G ed un interessante bundle voce e dati da utilizzare ogni mese ad un prezzo concorrenziale. Stiamo parlando di meno di 8 euro al mese, il tutto senza vincoli e senza costi extra.

Fastweb Mobile: i dettagli della tariffa a 7,95€

L’offerta di punta prevede ben 150 Giga in 5G su rete WINDTRE, minuti senza limiti e senza scatto alla risposta verso qualsiasi numero di rete fissa o mobile in Italia e 100 SMS sempre verso tutti i gestori mobili. Il tutto per soli 7,95 euro al mese con rinnovo tramite credito residuo o ricarica automatica.

Nel canone mensile, oltre al bundle nazionale, troviamo ben 8 Giga di traffico internet da utilizzare in roaming. Il traffico utilizzabile fuori dall’Italia è valido in tutta l’Unione Europea, in Svizzera e nel Regno Unito.

Oltre ai dati in roaming ci sono anche i corsi della Fastweb Digital Academy, dei webinar molto interessanti per assumere nozioni digitali, per stare al passo col tempo.

Inoltre, troviamo inclusi anche i servizi extra come la Segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, il “Ti ho chiamato”, la verifica del credito residuo, il Trasferimento di chiamata ed anche le chiamate verso 60 Paesi.

Costi ed altro

L’offerta è disponibile fino al 31 Agosto 2022 sia per chi richiede la portabilità da qualsiasi gestore sia per chi intende attivare una nuova numerazione. La spedizione ed il contributo di attivazione sono completamente GRATIS. La SIM prevede un costo una tantum di 10€.

Il tutto ovviamente è senza vincoli e senza costi nascosti come da tradizione Fastweb!

