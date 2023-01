Fastweb Mobile: BOMBA con 150GB a 7,95€, anche in 5G

La PROMO BOMBA di Fastweb Mobile è attualmente disponibile ONLINE con 150GB in 5G a meno di 8 euro al mese.

Vediamo tutti i dettagli di questa promozione attivabile ancora per pochi giorni con spese di spedizione della scheda SIM completamente GRATIS.

Fastweb Mobile 150GB: i dettagli della PROMO

La promozione gode di 150 GIGA di internet anche in 5G su rete WINDTRE, minuti illimitati e senza scatto alla risposta verso tutti i gestori mobili nazionali e 100 SMS al mese sempre verso qualsiasi operatore mobile. Tutto questo a 7,95 euro mensili.

Come per tutte le offerte troviamo anche in questo caso un bundle dedicato per navigare all’Estero. Fastweb si differenzia dagli altri gestori perché offre ben 8 Giga di traffico da utilizzare in roaming non solo in tutta Europa ma anche in Svizzera e nel Regno Unito.

Il costo mensile prevede anche chiamate illimitate verso più di 60 destinazioni internazionali. Inoltre, il prezzo dei 7,95 euro mensili è bloccato da Fastweb per 12 mesi.

La tariffa in questione è disponibile sia per i nuovi clienti in portabilità ma anche per quelli che richiedono una nuova SIM. Il prezzo mensile ed il bundle previsto non varia in entrambi i casi.

La navigazione in 5G si attiva in automatico in presenza di un device compatibile con la rete Fastweb. Inoltre

Costi ed altro

L’offerta in questione è disponibile ONLINE con spedizione GRATIS a casa e contributo della SIM pari a soli 10 euro una tantum.

Come da tradizione, anche questa promozione è priva di vincoli contrattuali da rispettare.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.