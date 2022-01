Fastweb Mobile: ben 90 Giga in 5G a 7,95€

La Fastweb Mobile 90 Giga è la promozione del virtuale Full MVNO che offre un pacchetto generoso di traffico voce e dati ad un prezzo davvero molto competitivo. L'ottimo rapporto qualità prezzo della rete Fastweb è sicuramente una delle cose da tenere in considerazione. Inoltre, con questa offerta è inclusa gratuitamente anche la navigazione in 5G.

Fastweb Mobile 90 Giga: i dettagli della tariffa del momento!

La tariffa a meno di 8 euro mensili prevede 90 Giga di bundle internet anche in 5G, minuti di chiamate senza limiti verso qualsiasi gestore italiano sia mobile che fisso e 100 messaggi inclusi verso tutti gli operatori. Tutto questo per soli 7,95€ al mese con canone bloccato per 12 mesi.

Oltre al pacchetto nazionale, la promozione di Fastweb offre anche 6 Giga di traffico internet, minuti illimitati verso tutti e 100 SMS utilizzabili ogni mese in tutti i Paesi dell'Unione Europea ma anche nel Regno Unito e in Svizzera grazie agli accordi sul roaming.

Proprio come l'offerta per attivare internet a casa, anche questa promo Fastweb Mobile ha anche la possibilità di fruire dei corsi gratuiti messi a disposizione dalla Digital Academy di questo gestore. Inoltre, troviamo anche alcune opzioni preattivate e completamente gratuite come la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, il servizio di reperibilità e la verifica del credito residuo al 4046.

Questa promozione col 5G incluso è disponibile ONLINE sia per chi necessita di attivare una nuova numerazione sia per chi intende cambiare il proprio operatore mobile. I rinnovi sono disponibili su conto corrente, carta di credito oppure tramite la classica ricarica da tabacchino.

Costi ed altro

L'offerta che abbiamo visto sinora non prevede costi di attivazione né tantomeno VINCOLI. La SIM, inoltre, viene spedita a casa gratuitamente tramite corriere GLS. In sostanza, l'unica spesa da ammontare prevede il canone anticipato della promozione, ovvero, solo 7,95 euro.

Ricordiamo, inoltre, che tale promo è disponibile solo fino al 31 Gennaio 2022.