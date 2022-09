Fastweb Mobile: 90GB in 5G a soli 7,95€ al mese

La Fastweb Mobile 5G è disponibile ONLINE, attualmente senza scadenza, con un prezzo davvero interessante! Questa promozione attivabile sia per nuovi numeri sia per chi intende cambiare gestore non ha alcun vincolo contrattuale ed include la navigazione in 5G sotto rete WINDTRE senza costi aggiuntivi.

Fastweb Mobile 5G: i dettagli della PROMO

La tariffa offre ben 90 Giga di traffico internet in 5G, minuti illimitati verso tutti i numeri di rete fissa e mobile senza scatto alla risposta e 100 SMS sempre verso tutti. Tutto questo a soli 7,95 euro ogni mese. L’addebito avviene in maniera automatica tramite conto corrente o carta. In alternativa, è possibile scegliere la ricarica manuale per rinnovare la promo tramite le vecchie ricariche da tabacchino.

Fastweb è forse l’unico gestore che offre il traffico in roaming non solo in Unione Europea ma anche nel Regno Unito ed in Svizzera. Ogni mese troviamo inclusi nel canone 8 Giga di internet, chiamate illimitate e 100 SMS da utilizzare senza costi aggiuntivi.

Anche questa volta, l’operatore include i corsi della sua Fastweb Digital Academy, dei webinar pensati ad hoc per assimilare delle nozioni utili per il mondo del lavoro. Inoltre, nella promozione troviamo anche la Segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, il “Ti ho chiamato”, la verifica del credito residuo, il Trasferimento di chiamata. Oltre a questo ci sono le chiamate incluse verso oltre 60 Paesi.

Costi ed altro

A differenza della precedente versione, in questa nuova offerta non è previsto alcun contributo iniziale per la SIM. L’attivazione e la spedizione a casa della scheda sono completamente GRATIS. L’offerta inoltre non prevede vincoli ed è disponibile sia per chi richiede un nuovo numero sia per chi intende cambiare gestore.

