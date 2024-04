Fastweb entra nel mercato dell'energia con un'offerta fissa per 5 anni

Fastweb, uno dei punti di riferimento nel settore italiano delle telecomunicazioni con quasi 7 milioni di clienti tra telefonia fissa e mobile, premiato in più di un’occasione come operatore mobile più veloce nel nostro Paese, ha da poco fatto il suo debutto nel mercato libero della fornitura elettrica con l’offerta Fastweb Energia.

Con l’ingresso nel settore dell’energia, Fastweb non ha voluto rinunciare agli elementi distintivi che gli hanno permesso di ritagliarsi un’importante ruolo nell’ambito delle telecomunicazioni: trasparenza, zero costi nascosti, innovazione tecnologica e semplicità.

Perché scegliere Fastweb Energia

Il primo vantaggio lo si ha a livello di gestione. Coloro che hanno già all’attivo un abbonamento Fastweb, che sia di telefonia mobile o Internet per la casa, possono beneficiare della comodità di un unico punto di assistenza clienti. Gestire le varie utenze tramite lo stesso fornitore non è dunque solo conveniente, ma offre allo stesso tempo anche una maggiore efficienza del servizio. A maggior ragione per tutti coloro che ripongono ogni mese la loro fiducia nei prodotti Fastweb, con una qualità del servizio che rimane inalterata in questo nuovo settore.

Il secondo principale punto di forza di Fastweb Energia è la bolletta fissa. L’offerta si basa infatti su un canone mensile sempre uguale, a tutto vantaggio della trasparenza del servizio e della previdibilità dei costi, concetto molto caro agli utenti che vorrebbero evitare brutte sorprese in bolletta.

A proposito di bolletta senza sorprese, il prezzo bloccato per cinque anni protegge i clienti di Fastweb Energia dalle continue e allo stesso tempo imprevedibili variazioni di prezzo, causate quasi sempre da fattori esterni come le crisi energetiche e l’inflazione. Godere di una stabilità finanziaria concreta, in un periodo dettato invece dall’incertezza economica, è un valore in più significativo.

Le tre fasce di Fastweb Energia

Fastweb Energia si divide in tre scaglioni, pensati per soddisfare le esigenze del più ampio pubblico possibile:

Light (45 euro al mese, fino a 1.500 kWh all’anno): per i piccoli nuclei familiari composti da 1 o 2 persone, che risiedono in un’abitazione di 50-70 metri quadri, e sono spesso fuori casa;

(45 euro al mese, fino a 1.500 kWh all’anno): per i piccoli nuclei familiari composti da 1 o 2 persone, che risiedono in un’abitazione di 50-70 metri quadri, e sono spesso fuori casa; Full (65 euro al mese, fino a 2.500 kWh all’anno): per nuclei familiari di tre o quattro persone, che abitano in una casa di 80-120 metri quadri e lavorano in smart working;

(65 euro al mese, fino a 2.500 kWh all’anno): per nuclei familiari di tre o quattro persone, che abitano in una casa di 80-120 metri quadri e lavorano in smart working; Maxi (95 euro al mese, fino a 4.000 kWh all’anno): per famiglie composte da quattro o più persone, che abitano in una casa di oltre 120 metri quadri.

Le tre fasce presentano un canone bloccato per 5 anni, con la possibilità di disdire il contratto quando si vuole, senza oneri aggiuntivi. In più, se si è già clienti Fastweb, si ha diritto ad un prezzo dedicato, che prevede una riduzione di 5 euro sul canone mensile. Maggiori informazioni sulla pagina dedicata di Fastweb Energia.

Non sempre il prezzo a kWh è l’elemento più importante

In ottica risparmio la scelta del fornitore energetico riveste un ruolo centrale: a tal riguardo, la maggior parte degli utenti tende a dare la priorità al prezzo a kWh per prendere una decisione definitiva, di conseguenza Fastweb Energia potrebbe non essere la prima scelta, dal momento che esistono proposte più convenienti da questo punto di vista. È vero anche però che le promozioni più vantaggiose oggi non lo siano fra dodici mesi, in seguito ai rincari dovuti a fattori esterni come guerre, crisi energetiche e inflazione.

L’offerta di Fastweb Energia ha dalla sua invece una caratteristica essenziale la prevedibilità dei costi in bolletta, ponendosi come scelta ideale per quanti detestano rincari continui (e a volte immotivati) e le arci-note bollette di conguaglio. Una serenità estesa a cinque anni, fino al 2029: un arco temporale piuttosto importante, per il quale fare previsioni su quella che sarà l’evoluzione dei prezzi dell’energia è oggettivamente impossibile. Puoi sottoscrivere Fastweb Energia a partire da 45 euro al mese per cinque anni online o tramite telefono.