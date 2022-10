Fastweb Casa Light: PROVA la Fibra per 30 Giorni, SENZA VINCOLI

Fastweb Casa Light è la promozione attualmente senza scadenza che ti permette di navigare senza limiti a casa fino a 2.5 Gigabit al secondo con la possibilità di provare il servizio per 30 giorni senza alcun impegno.

Fastweb Casa Light: internet a casa in PROMO

La promozione di Fastweb offre internet flat 24 ore su 24 fino a 2,5 Gigabit di velocità in download e 300 Mbps in upload con modem incluso in comodato d’uso e le chiamate dal fisso verso tutti i numeri mobili e fissi a consumo. Il tutto senza vincoli e senza costi nascosti come da tradizione di questo gestore ad un prezzo mensile pari a soli 25,95 euro.

Incluso nel canone, troviamo anche i corsi della Digital Academy, dei webinar creati ad hoc per migliorare le proprie competenze digitali. Inoltre, come avete letto dal titolo, Fastweb permette ai propri utenti di provare il servizio per 30 giorni e di richiedere i costi sostenuti per quel periodo in caso di recesso.

L’offerta attivando una SIM Mobile a partire da 7,95 euro mensili con 150 Giga di internet, minuti senza limiti verso tutti e 100 SMS passa a soli 23,95 euro al mese. Dunque, c’è ancora più convenienza se deciderete di attivare una nuova numerazione oppure passare il vostro numero mobile a Fastweb.

L’attivazione della SIM è facoltativa e garantisce uno sconto per tutta la vostra permanenza con questo gestore.

Costi ed altro

La tariffa che abbiamo visto sinora è attivabile ONLINE senza alcun costo di attivazione iniziale. Inoltre, la promozione non ha alcun vincolo contrattuale con costi chiari senza sorprese. Ricordiamo che è possibile provare il servizio per un mese e richiedere il rimborso in caso di disdetta.

