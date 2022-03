Fastweb Casa Light: PROMO a tempo limitato per pochi giorni

La fibra ultraveloce di Fastweb Casa Light è in promozione eccezionale ancora per alcuni giorni: se ti abboni entro il 28 marzo, pagherai infatti solo 25,95€ al mese e avrai 30 giorni per cambiare idea e richiedere la disattivazione senza costi aggiuntivi e con il rimborso totale di quanto pagato.

L'importo mensile include internet illimitato alla massima velocità disponibile, modem FASTGate e nessun costo di attivazione.

Fastweb Casa Light a 25,99€ al mese: perché conviene

Abbonandoti online all'offerta di Fastweb Casa Light potrai avere, a soli 25,95€ al mese, internet illimitato, chiamate a consumo, attivazione linea senza costi aggiuntivi, modem FASTGate e, da non sottovalutare, anche i corsi della Fastweb Digital Academy.

Riservati agli abbonati del vettore, questi corsi permettono di acquisire le competenze maggiormente richieste dal mercato del lavoro in continua evoluzione. Potrai essere formato sulla content strategy, dall'insight allo storytelling, all'ottimizzazione di un profilo Instagram o LinkedIn e altro ancora.

I corsi sono totalmente gratuiti e si rivolgono a studenti e lavoratori che vogliono perfezionare le proprie competenze. Ogni corso prevede un test finale per il conseguimento di un open-badge, il certificato digitale che attesta le competenze acquisite. Ad oggi, la Fastweb Digital Academy ha rilasciato oltre 16.500 certificati, frutto di 11.000 ore di formazione erogate, per una scuola fondata per la prima volta nel 2016.

Insomma, potrai unire l'utile al dilettevole abbonandoti prima di tutto a un'offerta di fibra ultraveloce alla massima velocità possibile senza costi aggiuntivi di attivazione. Grazie all'app MyFastweb potrai configurare i dispositivi, personalizzare la connessione e creare differenti profili di navigazione con regole diverse. L'app è disponibile per iPhone e Android.

Ancora pochi giorni quindi per l'offerta di Fastweb Casa Light a soli 25,95€ al mese: hai tempo fino al 28 marzo, quindi ti consigliamo di affrettarti per usufruire di questa promozione senza alcun costo di attivazione e con rimborso garantito entro 30 giorni dalla data di acquisto.