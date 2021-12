Fastweb Casa Light + Mobile: PROMO BOMBA da 25,95€

Fastweb Casa Light + Mobile è la nuova promozione tutto incluso per chi intende avere un’offerta flat a casa ma anche nel suo smartphone.

Questa nuova promozione è disponibile fino alla serata di oggi e prevede un prezzo di partenza pari a soli 25,95€ per la Fibra e di 7,95 euro per l’offerta mobile.

Fastweb Casa Light + Mobile: i dettagli

Casa Light + Mobile è una combinazione molto interessante perché offre internet a casa senza limiti fino a 2.5 Gigabit in download e 200 Mbps in upload grazie alla tecnologia FTTH, chiamate a consumo da fisso verso fissi e mobili nazionali al costo di 15 centesimi di euro al minuto, Modem FASTGate incluso. Il tutto a soli 25,95 euro mensili.

A questa tariffa è possibile richiedere l’attivazione anche di una SIM con 150 Giga di traffico dati in 5G, minuti illimitati di chiamate verso tutti i numeri mobili e fissi in Italia e 10o SMS a 7,95 euro ogni mese. Tale promo è disponibile sia richiedendo un nuovo numero sia tramite la portabilità.

Oltre al bundle nazionale sono inclusi 500 minuti, 100 SMS e 4 Giga di internet da utilizzare in tutta Europa ma anche in Svizzera e nel Regno Unito.

Fastweb offre ben 30 giorni dall'attivazione per cambiare idea e richiedere il recesso senza penali. In caso di disdetta è previsto un rimborso dei costi sostenuti.

Entrambe le offerte, inoltre, non hanno costi nascosti e non prevedono vincoli di permanenza contrattuale.

Questo significa che in qualsiasi momento è possibile cambiare operatore o chiudere il contratto pagando solo una mensilità. L’unica cosa da fare è restituire il modem incluso in comodato d’uso gratuito entro 30 giorni.

Costi ed altro

Per quanto concerne la promozione Fastweb Casa Light + Mobile non è previsto alcun corrispettivo iniziale, nemmeno per l’attivazione di internet a casa. L’offerta Mobile, inoltre, prevede la spedizione gratuita della SIM.

Come abbiamo detto all’inizio, tale offerta è disponibile fino al 21 Dicembre 2021, quindi entro stasera!