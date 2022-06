Fastweb Casa Light: la FIBRA attenta all'ambiente

Fastweb Casa Light è l’unica promozione in Fibra attenta all’ambiente questo perché dona 20 euro ad un progetto che crea delle aree di conservazione marina locale. Questo contributo verrà devoluto a Worldrise una Onlus riconosciuta a livello internazionale che si occupa di salvaguardare il mare.

Fastweb Casa Light: contribuisci anche tu a salvare il nostro mare

La tariffa in questione è in scadenza in queste ore e prevede internet senza limiti fino a 2,5 Gigabit di velocità in download e 300 Mbps in upload, l’accesso ai webinar della Fastweb Digital Academy, il Modem FASTGate incluso oltre alle chiamate a consumo. Il tutto a soli 25,95 euro ogni mese. Come da tradizione Fastweb è tutto trasparente e senza vincoli di durata.

Questa promozione offre ben 30 Giorni di prova gratuita. Dopodiché sarete liberi di continuare oppure di recedere dal contratto senza pagare alcuna penalità.

Come abbiamo visto prima nella descrizione, la promozione ha le chiamate a consumo che hanno un costo pari a 15 centesimi di euro al minuto. Inoltre, nel canone mensile c’è anche uno spazio in cloud illimitato e completamente gratuito per tutti i clienti Fastweb denominato WOW Space. In aggiunta, la promozione in questione mette a disposizione i favolosi corsi della Digital Academy che permettono di acquisire competenze utili per il mondo del lavoro.

Per chi ha bisogno anche di una tariffa sul cellulare è possibile attivare la Fastweb Mobile che offre 150 Giga in 5G, minuti illimitati verso fissi e mobili italiani e 100 SMS a 7,95 euro mensili. Quest’offerta è opzionale ed è possibile attivarla anche in un secondo momento dall’app My Fastweb.

Costi ed altro

Questa promozione è disponibile ONLINE solo entro STASERA senza costi di attivazione e soprattutto SENZA VINCOLI. Inoltre, ricordiamo che Fastweb offre la possibilità di provare la connessione per 30 giorni ed in caso di insoddisfazione anche di recedere senza costi.

