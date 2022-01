Fastweb Casa Fibra: Internet e Chiamate a 28,95€

Fastweb Casa è attualmente una delle promozioni appena prorogate che offre la Fibra Ultraveloce con le chiamate illimitate verso tutti a meno di 29 euro mensili.

Inoltre, per tutte le attivazioni ONLINE è disponibile un'iniziativa che permette di provare il servizio per 30 giorni senza vincoli.

Fastweb Casa Fibra: i dettagli

La tariffa in questione gode di internet senza limiti a casa alla velocità massima di 2,5 Gigabit in download e di 300 Mbps in upload con tecnologia FTTH, chiamate senza limiti e senza scatto alla risposta verso tutte le utenze sia fisse che mobili e Modem incluso con Alexa integrato e tecnologia Wi-Fi 6. Il tutto per soli 28,95 euro ogni mese. Con l'adesione alla Fastweb Casa ONLINE è incluso senza costi un cloud proprietario per poter conservare in modo sicuro e senza limiti di grandezza i propri files personali.

Oltre al WOW Space – lo spazio in cloud illimitato e gratuito – troviamo anche i corsi della Fastweb Digital Academy inclusi.

I webinar messi a disposizione gratuitamente grazie alla Cariplo Factory sono accessibili on-demand o anche in live streming.

L'apparato Internet Box NeXXt compreso nel canone mensile oltre al Wi-Fi 6 che garantisce un'ottima copertura in tutta la casa, è anche dotato della tecnologia Alexa Built-In. Praticamente il Modem è un vero e proprio assistente vocale proprio come se fosse un Echo.

Nel caso in cui però il segnale Wi-Fi fosse troppo debole è possibile aggiungere alla propria bolletta mensile un Booster di segnale a soli 4 euro in più.

Il modem fornito con questo abbonamento è in comodato d'uso gratuito. Ciò significa che in caso di recesso bisognerà restituirlo.

Costi ed altro

La promozione per avere internet a casa Fastweb Casa Fibra è disponibile ONLINE fino al 25 Gennaio 2022 con un costo mensile onnicomprensivo di 28,95 euro iva inclusa. Il tutto senza costi nascosti come da tradizione di questo provider.