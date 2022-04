Fastweb 5G: Mobile Freedom con 150GB a 7.95€

L’offerta speciale di Fastweb in 5G che vedremo oggi è la Mobile Freedom ed è attivabile ONLINE solo entro fine mese. Questa interessante tariffa propone mensilmente un bundle voce e dati davvero molto interessante e senza rinunciare alla qualità che da sempre contraddistingue quest’operatore. Il tutto con la rete di quinta generazione inclusa e senza extra costi.

La promo che vedremo tra un attimo è disponibile ONLINE per nuove attivazioni, quindi, sia per portabilità che per nuove numerazioni.

Fastweb Mobile Freedom: ecco la PROMO low-cost in 5G!

La tariffa di quest’oggi ha 150 Giga di traffico dati in 5G, minuti senza limiti e senza scatto alla risposta verso qualsiasi gestore sia mobile che fisso in Italia e 100 SMS sempre verso tutti i gestori nazionali. Tutto questo ad un prezzo davvero da capogiro. Meno di 8 euro al mese.

Questa interessante promozione prevede anche nei 7,95 euro di canone i corsi della Digital Academy di Fastweb ed anche un bundle in roaming davvero interessante. Nello specifico, il bundle è composto da 6 Giga di dati, 500 minuti dall’Estero verso l’Italia e 100 messaggi. Il traffico in roaming è utilizzabile sia in Europa ma anche in Svizzera e nel Regno Unito.

Inoltre, sempre compreso con l’abbonamento e quindi senza costi aggiuntivi troviamo alcuni vantaggi extra come la segreteria telefonica, l’avviso di chiamata, il servizio di reperibilità “Ti ho chiamato” e la verifica del credito residuo.

Con questa Mobile Freedom sono previsti vincoli contrattuali di alcun genere. La tariffa è comunque bloccata dal gestore per ben 12 mesi, dopodiché, potrebbe subire degli aumenti sul canone mensile.

Costi ed altro

Questa succulenta offerta telefonica di Fastweb a meno di 8 euro mensili è disponibile QUI senza costi di attivazione e con spedizione GRATIS. L’unica spesa da sostenere è pari a 10 euro e corrisponde alla SIM card.

Attenzione, è in scadenza nelle prossime ore!