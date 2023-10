Faro solare ULTRA LUMINOSO: moltissima luce, prezzo ridicolo su Amazon (15€)

Questo faro solare è quello che ti serve se desideri ottenere un sacco di luce nei tuoi spazi all’aperto, ma non solo. Infatti, questo speciale modello prevede la separazione, in due unità indipendenti, del pannello solare e del gruppo luminoso. I due, sono connessi da un cavo lungo ben 5 metri: grazie a questa peculiarità, se lo desideri puoi posizionarlo anche all’interno, non solo in balcone, giardino o terrazza.

Non perdere l'occasione di accaparrartelo a 15€ circa appena

Facilissimo da installare, basta scegliere dove desideri sistemare le due unità e poi fissarle con un paio di chiodini (o come preferisci). A quel punto, il funzionamento sarà completamente automatico. Durante il giorno, la batteria integrata nel gruppo luminoso sarà ricaricata tramite il pannello solare.

Di notte, invece, potrai godere di tantissima luce, che sarà attivata in automatico grazie al sensore di movimento. Nessuna accensione durante il giorno: il sensore crepuscolare lo eviterà.

Non perdere la straordinaria occasione del momento

