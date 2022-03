Faro solare potentissimo 320 LED: luce sempre GRATIS da sole (8€)

Quando ho visto questo faro solare, a questo prezzo, non ho potuto fare a meno di segnalartelo. Mi ha colpito perché con così tanti LED integrati (320 in tutto), ce ne sono pochissimi e – solitamente – costano parecchio di più. Se ci aggiungi che l'alimentazione non peserà mai sulla bolletta, perché l'energia arriva dal sole, allora l'affare è servito.

Questo interessante modello, fra l'altro, ha illuminazione su tre lati e non solo sul frontale. In questo modo, la resa è decisamente maggiore e più interessante. Approfittando degli sconti Amazon del momento, il pacco con 4 pezzi lo prendi a 33,99€ appena. Facendo due rapidi conti, ogni unità la pendi a 8€ circa appena. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Dovrai essere veloce a completare l'ordine però, la disponibilità è super limitata.

Faro solare 320 LED: a questo prezzo è un affare

Un prodotto incredibilmente facile da installare e da gestire. Basta scegliere il punto del giardino o del balcone dove desideri avere un punto di luce e fissare l'unità al muro. La accendi e non ti preoccupi di altro: durante il giorno, il pannello solare cattura l'energia durante il giorno e ricarica la batteria. Di sera, quest'ultima si occuperà di alimentare i LED per un sacco di ore.

Infatti, la presenza del sensore di movimento, permette di ottimizzare la gestione energetica e – di conseguenza – di avere una fonte luminosa per tutta la notte. Devi solo scegliere, fra le tre disponibili, la modalità di utilizzo che preferisci.

Insomma, un faro solare super completo, che si differenzia prepotentemente dalla concorrenza, che spesso ha meno della metà del potere luminoso. In questo caso invece hai 320 LED a disposizione per ogni unità.

Approfitta della promozione attualmente in corso su Amazon. Accaparrati la confezione da 4 a 33,99€ appena e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Ogni pezzo, lo porti a casa a 8€ circa appena. Sii veloce però: la disponibilità è super limitata.