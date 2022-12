Faro solare da 1000 lumen a 5,59€ su Amazon: tanta luce a costo ZERO

Un faro solare ti permette di ottenere illuminazione in giardino o in balcone senza spendere un centesimo in più nella bolletta elettrica. A fornire energia gratis ci pensa infatti il sole, che ricarica la batteria di queste lampade attraverso il pannello solare. Un buon modello può arrivare a fornire anche molta luce, basta scegliere bene e non servirà investire un patrimonio.

Ad esempio, attualmente su Amazon c’è in gran sconto un kit da 6 pezzi di lampade solari da ben 1000 lumen. Ogni unità è assolutamente completa di tutto: ci sono 150 LED per illuminare e non mancano pannello solare, batteria e sensore di movimento. Tutto quello che dovrai fare tu è piazzare il prodotto dove hai bisogno di illuminare, avendo cura di lasciare il pannello ben esposto al sole durante il giorno.

Per fare un ottimo affare su Amazon, devi solo completare l’ordine al volo. La scorta da 6 pezzi la prendi a 33€ circa appena, più o meno 5,50€ per ogni unità. Spedizioni rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Super facile da installare, quindi, ma non solo. Anche il funzionamento è elementare: ci penserà il sensore di movimento. Scegli solo quale modalità di illuminazione preferisci e poi il sensore farà il resto. In questo modo, la lampada si attiverà sempre in automatico al tuo passaggio.

Durante il giorno, il pannello solare ricaricherà la batteria integrata. In questo modo, i 1000 lumen di potenza di questo spettacolare faro solare saranno pronti a garantirti ottima illuminazione ogni notte. Non perdere l’occasione di portare a casa il kit da 6 pezzi a 33,99€: completa l’ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione limitatissima, sii veloce.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.