Faro solare con paletto e design super PREMIUM: solo 3€ su Amazon

Questo faro solare con paletto è dotato di design super premium ed elegante. Un prodotto bellissimo da sistemare in giardino come punto luce oppure per segnare un sentiero.

Dettaglio non da trascurare, il consumo energetico non pesa in bolletta: l’elettricità arriva direttamente dal sole. Con le promozioni attualmente attive su Amazon, puoi fare un eccellente affare: ogni unità la prendi a 3,06€ appena.

Tutto quello che occorre fare è accaparrarsi la scorta da 6 pezzi a 18€ circa appena: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii veloce: disponibilità in promozione super limitata.

Faro solare con paletto in sconto su Amazon

Un prodotto bellissimo esteticamente, fa un’ottima figura e la cosa più interessante è che l’installazione è incredibilmente semplice. Tutto quello che devi fare è piazzarlo nel terreno in modo che sia stabile, usando il paletto in dotazione.

A quel punto, non occorrerà fare altro. Durante il giorno, il pannello solare cattura energia dal sole e ricarica la batteria. Al calar del sole, grazie al sensore crepuscolare, la lampada entra in funzione in automatico e illumina la zona. Con la confezione da sei pezzi, puoi abbellire una zona importante del giardino, senza spendere tanto. In più, nessuna sorpresa in bolletta: l’energia arriva gratis dal sole.

Insomma, a questo prezzo, questo faro solare con paletto è un vero e proprio regalo. Completa l’ordine adesso per accaparrarti la confezione da 6 pezzi a poco più di 18€, ricordati di spuntare il coupon in pagina per ottenere il massimo dello sconto. Sii veloce però, la disponibilità è super limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.