Faro solare a doppia testa a 12€ su Amazon: usalo anche DENTRO casa

Ci sono modelli di faro solare, esattamente come questo, che possono essere utilizzati anche all’interno grazie a una particolarità. Infatti, il pannello solare è collegato al resto della lampada da un cavo lungo 5 metri. Un corpo composto da due faretti orientabili, sensore di movimento e batteria per l’alimentazione: c’è tutto quello che occorre per funzionare.

Puoi decidere di posizionarlo in giardino, in balcone, ma – proprio per la sua particolarità – anche in ambienti interni. Vale la pena sottolineare che, grazie all’energia del sole, questo prodotto funziona senza pesare assolutamente sulla bolletta elettrica. Il risparmio in bolletta è immediatamente tangibile.

Un faro solare utilissimo: puoi piazzarlo anche all’interno

Incredibilmente semplice da installare, basta piazzare il pannello solare in modo che – appunto – possa catturare l’energia del sole. Dopodiché, basterà sistemare la lampada dove ti servirà avere illuminazione, orientando eventualmente i faretti nel modo più consono. A quel punto, basterà collegare il cavo – che è lungo ben 5 metri – all’unità luminosa e avrai finito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.