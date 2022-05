Faro solare 328 LED a 12€: POTENTISSIMO, mini prezzo su Amazon

Su Amazon c’è un’occasione troppo ghiotta per lasciarsela sfuggire. Questo potente faro solare integra ben 328 LED, che restituiscono una resa luminosa pazzesca. Super semplice da installare e utilizzare, grazie al sensore di movimento, adesso lo prendi a 12€ circa appena al pezzo.

Tutto quello che occorre fare è investire nella piccola scorta da due unità: spunta il coupon in pagina e accaparratela a 24,98€. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Faro solare 328 LED in enorme sconto su Amazon

Un prodotto tutto in uno, super semplice da installare e utilizzare. Infatti, non ci sono cavi da passare. Basta mettere un chiodino dove vuoi appendere la lampada ed hai finito. Al resto, penserà lei. Infatti, ogni unità integra:

pannello solare;

solare; batteria ricaricabile;

ricaricabile; sensore di movimento;

328 LED ad alta intensità.

Ogni componente collabora con l’altro in modo automatico. Tu non dovrai occuparti di altro. Durante il giorno, il piccolo pannello ricarica la batteria. Di sera, quest’ultima alimenta la lampada, il cui funzionamento viene governato dal sensore di movimento. Un ciclo continuo, che non ha bisogno del tuo intervento in alcuna occasione.

A questo prezzo, complice lo sconto Amazon del momento, è possibile pensare di prenderne più di una da sistemare in posti strategici del balcone o del giardino. Del resto, c’è un fondamentale dettaglio da non trascurare: il costo energetico viene azzerato perché l’elettricità arriva dal sole.

Non perdere l’occasione di fare un goloso affare con questo potente faro solare da 328 LED. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine per avere il kit da due pezzi a 24,98€. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.