Faro solare 308 LED, 3 modalità e luce GRATIS: a 7,99€ è imperdibile

Con l'energia del sole, puoi illuminare gratis: è risaputo. Come scegliere un buon faro solare per giardino a balcone, però? In realtà, bastano poche accortezze: basta controllare le caratteristiche più importanti come l'intensità luminosa, il modo in cui sono disposti i LED e il funzionamento.

Il modello che ho scovato in gran sconto su Amazon è dotato di 308 LED, ben distribuiti sui 3 angoli, e di 3 modalità di funzionamento regolati dal sensore di prossimità. Ciliegina sulla torta: un prezzo piccolissimo. Infatti, ogni unità puoi prenderla a 7,99€ appena.

Un eccellente faro solare in gran sconto su Amazon

Il prodotto ideale per smettere di pagare l'elettricità per illuminare il tuo giardino o il balcone. I 308 LED, sistemati su 3 lati, rendono questo dispositivo decisamente interessante perché il raggio di illuminazione è più ampio.

Super semplice l'installazione. Preoccupati solo di fissarli al muro, dove ti serve illuminare, e il resto avverrà in automatico. Il pannello solare, durante il giorno, cattura energia dal sole e la trasmette alla batteria, che si ricarica. Al calare del buio, la lampada entra automaticamente in funzione.

Il sensore di movimento, che puoi regolare in tre modi diversi, si occupa della gestione di accensione e spegnimento. In questo modo, la batteria potrà durare per l'intera nottata.

Insomma, un prodotto super completo, efficace ed efficiente. Un faro solare di ottima qualità, a prezzo più che concorrenziale, grazie alle offerte Amazon del momento. Accaparrati la scorta da 4 pezzi a 31,99€: spunta il coupon in pagina e completa l'ordine al volo per approfittarne, le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, si tratta di un'offerta a tempo.