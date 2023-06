Faro solare 100W EXTRA potente: luce GRATIS, prezzo ridicolo (30€)

La bella stagione è arrivata, c’è tantissimo sole fuori e ancora paghi per illuminare il giardino? Con questo faro solare da ben 100W, completo di pannello e accumulo, sgonfi subito la bolletta e ti godi tutta la luce completamente gratis.

Grazie a un’ottima occasione Amazon a tempo limitato, puoi portarlo a casa a 30€ circa appena, ma dovrai essere veloce: spunta il coupon direttamente in pagina e completa il tuo ordine per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta, la disponibilità è super limitata.

L’installazione non potrebbe essere più semplice: basta fissare palo e pannello dove desideri illuminare. Abbi solo cura di essere certo che il pannello sia ben orientato verso il sole: in questo modo, catturerà i raggi durante la giornata e potrà ricaricare la batteria della lampada.

Al calare del buio, potrai impostare il sistema affinché entri in funzione in automatico: ci penserà il sensore di luminosità a gestire tutto. Diversamente, a disposizione hai un praticissimo telecomando, che ti permetterà di avere il pieno controllo del prodotto.

Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon. Risparmia adesso, sull’acquisto, e poi in bolletta. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo per accaparrarti il tuo faro solare 100W a 30€ circa appena con spedizioni super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Fai in fretta però, la disponibilità è limitatissima.

