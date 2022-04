Faro solare 1000 lumen a 9,98€: super LUMINOSO e a consumo zero

Un faro solare in grado di illuminare a questa potenza non è da sottovalutare, soprattutto se è anche in sconto. Quello che ho scovato su Amazon è dichiarato come un prodotto in grado di arrivare a 1000 lumen. A giudicare dalle recensioni, le aspettative di chi lo ha scelto non sono state deluse.

Super compatto, ma dotato di ampia batteria e pannello solare, approfittando della promozione in kit del momento puoi fare un vero e proprio affare. Infatti, la scorta da 4 pezzi la porti a casa a 39,99€ (9,98€ per ogni unità). In questo modo, sei libero di illuminare diversi angoli del giardino e del balcone e puoi farlo a costo zero perché l'energia proviene dal sole. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Faro solare 1000 lumen: ottimo prezzo e qualità

Questo genere di prodotto ha un pregio importante: la facilità con la quale si può installare. Basta attaccarlo al muro nel punto dove serve ed hai finito. Non dovrai fare altro perché non serviranno cavi di alimentazione di alcune genere.

Di giorno, tramite il pannello solare, l'energia del sole ricarica la batteria da 2000 mAh. Al calare della notte, la lampada inizia a funzionare emettendo la luce che serve. Per garantirti diverse ore di funzionamento, è presente un sensore di movimento che regola accensione e spegnimento dei LED.

Insomma, avviene tutto in automatico e non è da trascurare un dettaglio importante: avviene tutto a costo zero. Infatti, l'energia del sole – fortunatamente – è gratis.

Non perdere l'occasione di fare un ottimo affare su Amazon con questo faro solare che arriva a 1000 lumen. Porta a casa il kit da 4 pezzi a 39,99€ appena e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in sconto limitata.