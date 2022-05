Faro solare 1000 lumen a 5,37€ su Amazon: illumina GRATIS ovunque

Che si tratti della casa o del giardino poco importa. Con questo potente faro solare da 1000 lumen, puoi illuminare ovunque e totalmente gratis. L’energia elettrica arriva completamente gratis dal sole.

Approfittando del ghiotto sconto presente su Amazon, poi risparmiare due volte: in bolletta e sull’acquisto del prodotto. Infatti, la confezione da 6 pezzi puoi portarla a casa a 32€ circa appena, ovvero poco più di 5€ per ogni pezzo. Dovrai essere veloce per approfittarne però: spunta il coupon in pagina e completa l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Faro solare 1000 lumen: mini prezzo, elettricità gratis

Se non hai mai provato questa forma di illuminazione, dovresti farlo. Non solo perché risparmi in bolletta, ma anche perché l’installazione è incredibilmente semplice. Infatti, ogni unità integra tutto quello che serve per funzionare.

Lampada, pannello solare e batteria: lo posizioni dove vuoi e non servono cavi. Basta un chiodino per fissarlo al muro. Di giorno, l’energia viene accumulata mentre di notte la batteria permette alla luce di funzionare correttamente. Perfetto per giardino e balcone, puoi anche usarli in campeggio. Il bello dell’energia del sole è questo: puoi reperirla ovunque, gratis e senza alcun costo.

Il modello in sconto è particolarmente potente perché arriva fino a 1000 lumen nella modalità massima. Inoltre, è dotato di sensore di movimento che semplifica l’utilizzo e permette di ottimizzare la durata della batteria, che durerà per tutta la notta.

Adesso poi, con il corposo sconto attualmente in corso su Amazon, puoi risparmiare e fare un ottimo affare. Spunta il coupon in pagina e completa l’ordine rapidamente per portare a casa la confezione con 6 pezzi di faro solare 1000 lumen a 32€ circa appena. Praticamente, poco più di 5€ al pezzo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.