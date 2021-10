FarmVille 3: esultate, sta tornando su iPhone, iPad e Mac

FarmVille sta tornando in una veste tutta nuova su iPhone, iPad e Mac già a partire dal mese prossimo. Cari amici nostalgici, siete pronti a dire “addio” alla vostra vita sociale?

Ricordate i bei vecchi tempi quando giocavate a FarmVille all'interno del sito web di Facebook? Mentre le cose erano più semplici all'epoca, ora potrete provare a riaccendere la fiaccola della nostalgia visto che la pre-registrazione al nuovo videogames è ufficialmente aperta.

Sviluppato da Zynga, il social game di simulazione agricola sta ora raggiungendo la sua terza iterazione con oltre 150 razze di animali da collezionare e allevare insieme a un cast di braccianti per aiutare gli utenti a costruire e personalizzare le proprie fattorie uniche. Bernard Kim, Presidente dell'editoria di Zynga, ha affermato:

Dodici anni fa, FarmVille ha fatto irruzione sulla scena dei giochi, creando un seguito fedele che ha attirato oltre 700 milioni di installazioni per la serie FarmVille in tutto il mondo. Oggi, siamo entusiasti di aprire pre -registrazione per FarmVille 3. Il gioco è stato progettato in modo univoco per catturare l'immaginazione dei molti giocatori che hanno apprezzato FarmVille negli ultimi dieci anni, così come l'entusiasmo di una nuova generazione di giocatori.