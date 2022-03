Faretti RGB Smart: illumina il giardino con Alexa (coupon 30€)

I faretti RGB di Olafus sono in offerta su Amazon a 44,99€, con uno sconto di ben 30 euro grazie ad un coupon da applicare in fase di acquisto. Basta selezionare la casella relativa al coupon per avere un prezzo quasi dimezzato.

Questi fantastici faretti LED sono l'ideale per illuminare terrazze e giardini senza preoccuparsi di pioggia e umidità, si tratta infatti di luci impermeabili IP66 e costruiti con materiali resistenti. Vengono venduti in coppia da 2, con una potenza di 50W in grado di illuminare a giorno qualunque ambiente.

Grazie all'RGB, queste luci sono perfette per creare atmosfere suggestive scegliendo tra ben 16 milioni di tonalità di colore differenti. Grazie all'app sviluppata dal brand Olafus, è possibile attivare una serie di effetti e consentire ai fari di cambiare colore autonomamente o di lampeggiare come se fossi in discoteca.

Controllo vocale con Alexa e Google Home

Le luci RGB di Olafus sono perfettamente compatibili con i sistemi domotici Amazon Echo e Google Home, di conseguenza possono essere controllati tramite i comandi vocali degli assistenti Alexa e Google Assistant. Possiamo dire “Alexa, accendi le luci in giardino!” o anche “Hey Google, imposta la terrazza sul colore rosso“.

Basta scaricare l'apposita skill sull'app Alexa o Google Home, per avere il massimo controllo delle nostre luci da esterno.

Oggi i faretti RGB di Olafus sono disponibili in offerta su Amazon a 44,99€, con spedizione senza alcun costo aggiuntivo per i clienti Prime e consegna entro 1-2 giorni lavorativi.